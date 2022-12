Tunisie : Najla Bouden prÃ©side un Conseil ministÃ©riel, en prÃ©sence de la banque mondiale

Tunisie : Najla Bouden préside un Conseil ministériel, en présence de la banque mondiale

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé hier, jeudi 15 décembre 2022, à la Kasbah, un conseil ministériel restreint, en présence de représentants de la banque mondiale.

Ce CMR s’inscrit, dans le cadre, de la coordination pour l’élaboration du rapport de la banque mondiale sur le climat et le développement en Tunisie, lequel fait partie d’une approche intégrale et multidimensionnelle, prenant en compte des domaines en lien avec la sécurité alimentaire, le stress hydrique, la transition énergétique et écologique, et l’autonomisation économique, sociale et environnementale, rapporte, en substance, un communiqué de la Kasbah.

Najla Bouden a affirmé la nécessité de l’implication de toutes les parties prenantes en matière de préparation de ce rapport, partant des objectifs nationaux de neutralité Carbone (SNBC), ainsi que des stratégies sectorielles et des résultats du plan de développement pour la période 2023 – 2024.

Gnetnews