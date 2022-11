Tunisie : Naufrage au large de Bizerte, deux autres corps repÃªchÃ©s

Tunisie : Naufrage au large de Bizerte, deux autres corps repêchés

Le porte-parole officiel de la garde nationale annonce, ce mercredi 09 novembre, que deux corps ont été repêchés, au large de Bizerte.

Agés de 26 et 30 ans, et habitant Mateur et Menzel Bourguiba, les défunts ont été transférés à l’hôpital de Bizerte, pour les besoins de la médecine légale, ajoute-t-il.

La même source indique en préambule que les unités maritimes de Bizerte ont procédé à un ratissage sur le littoral, avec la participation de deux embarcations militaires, un hélicoptère, et une équipe de plongée de la protection civile, ayant permis de repêcher les deux cadavres.

Une patrouille relevant de l’unité de renseignements maritimes de Bizerte, et la police judiciaire ont par ailleurs interpellé deux personnes, qui étaient parmi le groupe et ont pu atteindre à la terre ferme, avec deux autres personnes, alors que les recherches sont en cours de 04 autres disparus.

Les unités maritimes de Bizerte étaient parvenues le 07 novembre à sauver six migrants tunisiens à Cap Angla, suite au naufrage de leur embarcation, avec 16 migrants à bord.

Gnetnews