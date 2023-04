Tunisie : Ne pas remplir les piscines par l’eau de la SONEDE, réduire les autorisations de mise en bouteille…pour faire face à la crise hydrique

L’observatoire tunisien de l’eau appelle à l’ouverture d’un débat sociétal, associant tous les intervenants dans le domaine de l’eau, (administrations, organisations nationales, professionnelles, organisations de la société civile, agriculteurs, hôteliers, compétences nationales et experts, en vue d’élaborer une feuille de route nationale sur les ressources hydrauliques, et les modes de leur diversification.

Dans un communiqué dont une copie est parvenue, ce vendredi à Gnetnews, l’observatoire impute l’actuelle crise de l’eau à l’échec des politiques destinées à y faire face, particulièrement face aux répercussions des changements climatiques, la multiplication de l’utilisation abusive de l’eau, etc.

L’observatoire appelle à une meilleure gouvernance de l’eau, et recommande de décréter l’état de sécheresse et d’urgence hydrique, en fixant le niveau de gravité de la situation, selon les ressources existantes dans chaque région.

L’observatoire appelle aussi à des mesures urgentes et dissuasives en vue de limiter le forage non autorisé et le raccordement anarchique.

Il appelle à interdire le remplissage des piscines publiques et privées par l’eau de la SONEDE, et à contraindre les entreprises industrielles gourmandes en eau, notamment les industries alimentaires, celles du cuir, du textile, de transformation de phosphate, de pétrole à des études de faisabilité hydrauliques, en vue de s’acheminer vers des techniques propres de production et de renoncer, progressivement à l’usage de l’eau potable.

L’observatoire recommande aussi d’arrêter l’octroi des autorisations de mise en bouteille de l’eau, et de limiter les quantités utilisées actuellement par les sociétés opérant dans ce secteur.

Gnetnews