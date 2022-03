Tunisie : Nejla Bouden appelle à promouvoir l’Artisanat et à en améliorer le rendement

La cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, a présidé ce mercredi 16 Mars, au palais du gouvernement de la Kasbah, une cérémonie d’hommage aux artisans, à l’occasion de la célébration de la journée nationale de l’habit traditionnel, en présence du ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassen, et du président de l’UTICA, Samir Majoul.

Bouden a salué « les efforts des artisans et professionnels du secteur de l’artisanat en matière de promotion de ce secteur et de préservation de sa pérennité, et leur détermination de commercialiser les produits de l’artisanat tunisien à l’étranger, étant un symbole d’authenticité et d’ancienneté ».

Elle a appelé à « la nécessité d’accorder au secteur de l’artisanat l’importance requise, et d’en élever la rentabilité économique et la capacité de commercialisation, étant un secteur vital, créateur d’emplois, contribuant à promouvoir le tourisme et à consolider la croissance économique ».

La cheffe du gouvernement a remis le prix national de promotion de l’Artisanat, à l’artisan, Mohamed Hammami, pour la confection de produits en bambou, et le prix national des jeunes artisans, à Jalel Aïdi, pour ses produits en cactus.

Gnetnews