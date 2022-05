Tunisie : Nejla Bouden nâ€™a pas prÃ©sentÃ© sa dÃ©mission, et le gouvernement travaille en harmonie (Zahi)

Tunisie : Nejla Bouden n’a pas présenté sa démission, et le gouvernement travaille en harmonie (Zahi)

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a exclu ce jeudi 12 Mai 2022, d’une manière catégorique, que la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, ait présenté sa démission.

Dans un entretien téléphonique avec Shems, il a considéré que les informations relayées sur cette démission, sont des allégations infondées.

Tous les membres du gouvernement travaillent comme une seule équipe sous la présidence de Nejla Bouden, dans une harmonie et une cohérence totale avec le président de la république, Kaïs Saïed, a-t-il souligné.

Nous sommes conscients de ceux qui se tiennent derrière ces allégations pour envenimer l’atmosphère, a-t-il ajouté, affirmant que la Tunisie ne tombera pas et ne retournera pas en arrière.

Il a par ailleurs qualifié les déclarations évoquant la démission de Bouden de mensongères.

S’agissant des informations selon lesquelles, son différend avec le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine est arrivé au point d’un conflit et d’un tiraillement entre les deux clans du gouvernement, il a rétorqué qu’il s’agit de mensonges et allégations, dont le but est de troubler le gouvernement.

Le ministre des Affaires sociales a dit vouer au ministre de l’Intérieur tout le respect.

Zahi a pointé des plateformes à l’intérieur et à l’étranger, visant à envenimer l’ambiance et à créer un climat trouble.

Le Secrétaire Général du Courant démocrate, Ghazi Chaouachi, avait affirmé ce matin sur la même radio que Nejla Bouden a présenté sa démission.

La cheffe du gouvernement a présenté sa démission au président de la république il y a des jours, avait-t-il déclaré.

Le chef de l’Etat n’a pas activé la démission du Bouden, avait-il ajouté, évoquant des conflits dans les coulisses entre les partisans de Kaïs Saïed, le ministre de l’Intérieur, et le ministre des Affaires sociales, sur qui lui succèdera.

Selon les dires de Chaouachi, nombre de ministres ont démissionné, et certains refusent même de signer les documents quotidiens.

