Tunisie : Nejla Bouden reçoit la Malaisienne Hafsah Hashim

La cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, a reçu hier, lundi 18 avril 2022, au palais du gouvernement de la Kasbah, la cheffe de l’organisation, Women Leadership Foundation, Hafsah Hashim, et la délégation l’accompagnant.

Bouden a salué la visite de la délégation malaisienne, ainsi que les relations entre la Tunisie et la Malaisie, appelant à les raffermir davantage.

La cheffe du gouvernement a prôné « l’échange des expériences entre les deux pays dans différents domaines, notamment en matière de promotion de la femme et de consolidation de son rôle de leadership dans la vie publique, ainsi que dans les champs politique et administratif ».

Hafsah Hashim a, pour sa part, présenté « un exposé riche et exhaustif » sur le rôle de l’organisation malaisienne, ses objectifs et son plan d’action d’avenir, axés, essentiellement, sur la manière de développer la formation des compétences féminines, et la consolidation de leurs aptitudes, en vue de faire accéder davantage la femme malaisienne aux postes de décision, au sein des entreprises publiques et privées.

La cheffe de l’organisation a adressé une invitation à la cheffe du gouvernement pour participer au premier sommet de l’Organisation qui se tiendra sous le signe « nouvelles règles, grands rêves », à la capitale malaisienne Kuala Lumpur le 08 Mars 2023, à l’occasion de la journée mondiale de la femme.

