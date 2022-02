Tunisie : Norbert Fiebig annonce la tenue du forum des TO allemands à Tozeur

Le président des Tours opérateurs et agences de voyage allemand (DRV), Norbert Fiebig, a annoncé la tenue du forum annuel des tours opérateurs allemands, (Destination Forum 2022), en Tunisie, du 6 au 11 Mai prochains à Tozeur, avec la participation de 100 TO et agences de voyage allemands.

Des journalistes allemands feront également le déplacement, à cette occasion, en vue de promouvoir davantage la destination tunisienne en Allemagne.

Lors d’une visioconférence avec le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Moez Belhassine, Norbert Fiebig a mis l’accent sur « l’importance de la destination tunisienne, qui est l’une des plus importantes dans les intentions de voyage des Allemands pendant les vacances ».

Il a appelé « à plus de clarté et de constance au sujet des mesures d’entrée au territoire tunisien, à l’instar des autres destinations concurrentes, ce qui permet aux différents TO et agences de voyage, de programmer, intensément, leurs voyages en Tunisie ».

Et les TO français ?

Dans le cadre des rencontres qu’il mène avec les acteurs du secteur du tourisme, en vue d’examiner les moyens à même de reprogrammer des vols touristiques vers la Tunisie lors de la prochaine saison, le ministre du Tourisme a, par ailleurs, discuté par visioconférence avec le président du syndicat des TO français (SETO), René Marc Chikli. Ce dernier a mis l’accent, à son tour, sur l’importance de la destination tunisienne pour les touristes français.

L’opérateur français a relevé « l’amélioration de la situation sanitaire en Tunisie, grâce à l’évolution de la proportion des vaccinés contre le Coronavirus, outre l’existence d’un protocole sanitaire pour le tourisme tunisien. Chose qui incitera plusieurs pays, dont la France, à reprendre les activités des vols touristiques vers la Tunisie, la prochaine période ».

Chikli a dit œuvrer avec plusieurs TO à consolider la demande touristique vers la destination tunisienne, et à rétablir les vols à leur cadence normale, la prochaine période.

René Marc Chikli a affirmé « la nécessité de préciser, en toute clarté, les mesures d’entrée en Tunisie, afin de donner plus de visibilité aux TO, dans la mesure où le touriste a besoin de visibilité pour organiser son voyage dans les meilleures conditions ».

