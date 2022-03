Tunisie : ONG et personnalités expriment leur soutien au droit des femmes à l’héritage

Des associations, ONG et personnalités nationales expriment ce 08 Mars 2022, dans un communiqué, à l’occasion de la journée mondiale de la femme, leur « soutien à la campagne de défense du droit des femmes à l’héritage en milieu rural, en vue de consacrer, développer et protéger les droits et acquis de la femme ».

Les signataires appellent les différentes composantes de la société civile « à contribuer à la faire réussir, en vue d’un avenir meilleur et plus équitable pour les fils et filles de Tunisie ».

Les associations à l’instar de la LTDH , l’UNFT, l’organisation tunisienne de lutte contre la torture, Le FTDES, et plusieurs autres organisations régionales et personnalités comme kalthoum kenou, Neziha Rejiba, Radhia Jribi, Jemal Msallem et autres…considèrent « la privation des femmes de leur droit à l’héritage, sous quelque forme que ce soit, comme une violence économique à laquelle l’on doit mettre un terme ».

« La femme privée de l’héritage est une victime, ayant droit à une protection légale urgente », considèrent-ils.

Les ONG et personnalités réclament l’amendement de l’article 3 de la loi 58 – 2017, portant éradication de la violence contre la femme, en considérant le legs comme « un droit économique ».

Elles demandent, par ailleurs, « l’amendement de l’article 19 de la loi 58 – 2017, en changeant la sanction prévue en cas de violence économique, d’une pénalité à une peine privative de liberté, en vue de contrer, efficacement, la privation des femmes du droit successoral ».

Gnetnews