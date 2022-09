La Tunisie se dÃ©mÃ¨ne Ã  rÃ©concilier les protagonistes libyens sans calcul (Antonio Guterres)

La Tunisie se démène à réconcilier les protagonistes libyens sans calcul (Antonio Guterres)

Le Secrétaire Général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a assuré la Tunisie du soutien constant de l’ONU, souhaitant « la réussite des prochaines élections ».

Lors d’une rencontre, ce mardi 27 septembre, avec le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, au terme de sa participation à la 77ème session de l’Assemblée Générale des Nations-Unies à New-York, le SG de l’ONU a salué « les positions constantes de la Tunisie, et ses contributions au sujet des différentes affaires inscrites à l’agenda onusien, tant pour ce qui est du règlement des répercussions de la pandémie du Coronavirus et de la crise alimentaire, que pour les changements climatiques ».

Il a, par ailleurs, « remercié la Tunisie pour le soutien important qu’elle ne cesse d’assurer à la mission onusienne en Libye, et les efforts qu’elle déploie, sans calculs, en vue de réconcilier les protagonistes libyens et aider à parvenir à un règlement politique. La Tunisie n’a d’autre agenda en Libye, l’intérêt et le bien-être des Libyens », rapporte ce matin un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Othman Jarandi a réitéré « l’attachement de la Tunisie à la charte des Nations-Unies et aux principes du droit international, sa détermination à renforcer les relations de coopération avec l’organisation et son adhésion à tous les efforts visant le raffermissement des attributs de la paix et la sécurité internationales ».

Jarandi a transmis à Guterres une invitation du chef de l’Etat pour le 18ème sommet de la Francophonie, qui se tiendra les 19 et 20 novembre à Djerba.

Les deux parties ont, par ailleurs, discuté des actuelles affaires internationales et des défis et crises imbriqués, que connait le monde, leurs répercussions sur la paix et la sécurité internationales, et la concrétisation des objectifs de développement durable dans les pays en voie de développement et les moins développés.

Le ministre a tenu au courant le SG de l’ONU de « l’état d’avancement de la feuille de route du processus rectificatif en Tunisie, qui sera couronnée par des élections législatives le 17 décembre », réaffirmant que la démocratie, la préservation des libertés, et des droits de l’homme et la consécration, ainsi que la suprématie de la loi, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption sont des choix irréversibles ».

Gnetnews