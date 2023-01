Tunisie : Ouverture de la conférence sur l’initiative nationale de Salut, « oui à l’accélération, non à la précipitation », selon Taboubi

Les travaux de la réunion de l’initiative nationale de Salut ont démarré, ce vendredi 27 janvier. Portée par le quartette, en l’occurrence, l’Union Générale tunisienne du Travail (UGTT), la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH), le Conseil national de l’ordre des avocats, et le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), cette action vise à faire sortir le pays de l’impasse.

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a souligné à l’ouverture de la conférence, la nécessité d’accélérer l’élaboration de cette initiative, avec la participation des compétences tunisiennes dans tous les domaines, en vue de faire sortir le pays de la situation dans laquelle, il s’est enlisé.

Nulle autre solution, dans le cadre de la crise que vit le pays, que de s’asseoir à la table de dialogue, a-t-il ajouté, cité par Echaabnews et Shems.

Il a promis un programme complet, revêtant beaucoup de rationalité et d’indépendance.

Trois commissions pour préparer les contenus des réformes

Le chef de la centrale syndicale a annoncé la création de trois commissions : La commission des réformes politiques, la commission des réformes économiques et la commission des réformes sociales. Un coordinateur sera désigné au sein de chaque commission, et l’on s’inspirera de leurs idées, a-t-il dit.

« Nous respectons les idées des participants à ces commissions en matière d’élaboration des continus, mais en définitive, les organisations auront leur stratégie et vision sociétale, nous étudierons, ensemble, la manière de les traduire », a-t-il souligné.

Sur l’échéance fixée pour les travaux des commissions, il a affirmé, qu’il n’y a pas lieu de se précipiter. « Nous ne sommes pas tributaires du second tour des législatives, nous ne voulons pas nous précipiter, ou fixer des délais déterminés, nous allons accélérer car les défis sont immenses et nombreux, mais non à la précipitation ».

Gnetnews