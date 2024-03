Tunisie : Ouverture d’un espace dédié aux sociétés communautaires au siège de la BTS

L’espace dédié aux sociétés communautaires a ouvert hier, jeudi 29 février, au siège de la banque tunisienne de solidarité (BTS), en présence des cadres des deux ministères, de la banque, ainsi que des promoteurs des sociétés communautaires financées par la banque.

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, présente à cette ouverture aux côtés du ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, Lotfi Dhiab, et du Secrétaire d’Etat aux sociétés communautaires, Riadh Chaoued, a affirmé l’importance accordée par l’Etat à la création des sociétés communautaires, et à la facilitation de leur accès au financement nécessaire, saluant l’adhésion de la BTS à ce projet.

Lors de sa rencontre avec les promoteurs des sociétés communautaires, la ministre a appelé les différentes institutions financières et bancaires à contribuer à cet effort national, en matière d’encadrement de cette catégorie de promoteurs.

La délégation ministérielle a assisté à une session de formation à l’intention des promoteurs des sociétés communautaires, et s’est enquise des principaux défis, et préoccupations auxquels, ils se heurtent et les moyens de les surmonter, à l’instar de la création d’un mécanisme destiné à les encadrer et à les aider à préparer leurs plans d’action. Outre l’encouragement des investissements dans les secteurs promoteurs, à forte employabilité et à valeur ajoutée élevée, à l’instar des énergies renouvelables, la technologie moderne, le transport, ainsi que la collecte et la valorisation des déchets.

Des chèques et des ordres d’approvisionnement ont été distribués, en marge de cette cérémonie d’ouverture, pour l’acquisition d’équipements et de matériels aux sociétés communautaires ayant obtenu un financement de la BTS.

Gnetnews