Tunisie : Ouverture d’une enquête pour blanchiment d’argent contre Mehdi Ben Gharbia, et 12 accusés

L’homme d’affaires et député suspendu, Mehdi Ben Gharbia, ainsi que les directeurs financier et administratif, et le représentant légal d’une société lui appartenant, ont comparu ce mercredi 20 octobre 2021, en état de détention devant le parquet de Sousse.

Dans une déclaration à Shems, le substitut du procureur de la république au tribunal de première instance de Sousse 1, et son porte-parole, Moez Youssefi, a indiqué que « neuf personnes ont été déférées, aujourd’hui, devant le parquet de Sousse 1, en état de comparution dans la même affaire ».

Le juge d’instruction a ordonné l’ouverture d’une enquête contre les accusés, pour « blanchiment d’argent, faux et usage de faux, documents factices, et comptes erronés ».

Mehdi Ben Gharbia avait été conduit samedi dernier à la caserne de la garde nationale d’el-Aouina, et a été placé en détention préventive, après avoir été interrogé.

Gnetnews