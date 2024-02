Tunisie : Le ministre de l’Enseignement supérieur émet une circulaire importante

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique vient d’émettre la circulaire n’o 13 de l’année 2024, du 14 février 2024, portant sur l’élection des représentants des étudiants dans les conseils scientifiques, et des universités.

Adressée aux présidents des universités, à la directrice générale des études technologiques par intérim, ainsi qu’aux doyens et directeurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, la circulaire définit les modalités de l’élection des représentants des étudiants au sein des conseils scientifiques et des conseils des universités.

La représentation des étudiants au sein des conseils scientifiques des établissements d’enseignements supérieur et de recherche se fait sur la base de deux ou trois étudiants élus pour une seule année.

Les élections auront lieu le mercredi 13 Mars 2024 de 8h à 14h.

S’agissant des conseils des universités, la représentation se fait par un seul étudiant à chaque cycle d’étude, en tenant compte de la spécificité du régime des études prévue par l’article 03 de la loi n’o 19 de l’année 2008.

En guise de coordination entre les universités, les élections des représentants des étudiants au sein du conseil de l’université auront lieu pendant la période allant du lundi 01er avril au vendredi 05 avril 2024.

Les présidents des universités, doyens et directeurs des établissement d’enseignement supérieur sont appelés à veiller à la bonne organisation matérielle de ces élections, et à réunir les meilleures conditions pour leur tenue, en faisant parvenir au ministère les résultats qui en déboucheront, immédiatement après la fin du dépouillement.

Gnetnews