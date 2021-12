Tunisie/ Pass Vaccinal : Amnesty International appelle les autorités tunisiennes à arrêter d’appliquer le décret n’o 1 jusqu’à son amendement

Amnesty International appelle les autorités tunisiennes à arrêter la mise en application du nouveau décret régissant le Pass Vaccinal au sujet du Covid-19, jusqu’à son amendement.

Ledit décret va priver toute personne âgée de 18 ans ou plus, non munie du passeport vaccinal, d’accéder à un grand nombre d’espaces publics et privés, les empêchera de travailler dans les secteurs publics et privés avec rémunération, ainsi que de voyager à l’étranger, s’ils étaient des ressortissants tunisiens, souligne l’ONG dans un communiqué paru sur son site officiel.

« Les autorités tunisiennes ne devront pas appliquer le nouveau décret avant son amendement, afin de garantir que l’obligation du Pass vaccinal ne transgresse, le dispositif international des droits de l’homme, en menaçant le gagne-pain des Tunisiens sans motif et en imposant des sanctions cruelles et injustifiées », recommande Amnesty.

Ces sanctions pourraient menacer les personnes sanctionnées, notamment dans un contexte de crise économique aiguë en Tunisie. L’infrastructure de santé de base n’est pas la même à travers tous le coins du pays, et est plus faible dans certaines régions démunies, ce qui impacte l’accès aux vaccins, ajoute-t-elle.

Les autorités tunisiennes ont indiqué que le passeport vaccinal visait à parvenir à l’immunité collective, sans qu’elles n’aient présenté une base logique, claire et reposant sur la science pour exiger le passeport vaccinal conformément au décret n’o 1 de l’année 2021, considère l’Organisation.

Gnetnews