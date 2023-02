Tunisie/ Eau potable : Perturbations dans certains gouvernorats du 07 au 27 février (SONEDE)

La SONEDE annonce, ce lundi 06 février, des perturbations en matière de distribution d’eau potable du 07 au 27 février 2023, dans les régions approvisionnées par le dispositif des eaux du Nord, à Nabeul, Sousse, Monastir, Mehdia, et Sfax. « Ces perturbations seront limitées dans le temps et l’espace », précise-t-elle.

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux indique, en préambule, que dans le cadre du programme de maintenance annuelle, et en vue de garantir un approvisionnement normal en eau potable l’été prochain, la Société d’Exploitation du Canal et Adductions des Eaux du Nord, et la direction générale des barrages ont planifié l’arrêt du canal de Medjerda – Cap-Bon pour l’entretien du barrage el-Aroussia du mardi 07 février, au lundi 27 février 2023, ce qui donnera lieu à un manque des ressources hydriques, ravitaillant le dispositif hydraulique Belli – Cap-Bon, le Sahel et Sfax.

L’annonce du rétablissement de l’eau potable dans les régions concernées, interviendra après la fin des travaux, et la remise en marche du Canal Medjerda – Cap Bon, souligne la SONEDE.

Gnetnews