Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures, des précipitations modestes dans 9 gouvernorats

Une bonne partie de l’automne s’est déjà écoulée, mais la saison des pluies se fait, encore, attendre. Les précipitations enregistrées à travers le pays, sont modestes et en deçà des normales saisonnières.

Des petites ondées par ci, des averses rapides par là, on n’en est pas, encore, aux pluies durables et abondantes, dans des quantités à même d’irriguer des terres asséchées, d’alimenter des barrages ayant atteint leur seuil le plus bas, et sans précédent, et d’atténuer un stress hydrique, qui se pose, désormais, avec la plus grande acuité dans nos contrées.

La pluviométrie des dernières 24 heures est illustrative de ce déficit inédit, avec des quantités comprises entre 1 et 2 millimètres à l’Ariana, la Manouba, Bizerte, Nabeul, Béjà, Siliana, Jendouba, le Kef, Sousse. Dans l’attente de jours meilleurs et pluvieux…

Gnetnews