Tunisie : Poursuite de l’équipement des tribunaux de l’intérieur en vue d’une justice avec Zéro papier

Dans le cadre du programme d’appui et d’intervention pour l’amélioration des conditions de travail du cadre judiciaire et administratif dans les tribunaux, les directions régionales de la justice à Gabès et Médenine, et nombre de tribunaux qui en relèvent, ont reçu entre le mercredi 31 janvier et le lundi 05 février un lot de PC, d’équipements et du matériel informatique divers.

Les équipements en question ont été distribués aux directions régionales et aux tribunaux des gouvernorats de Médenine, Gabès, Tataouine et kébili.

Y ont bénéficié, notamment, les Cours d’appel de Médenine et de Gabès, les tribunaux de première instance de Gabès, Médenine, Tatatouine et Kébili, les sections du tribunal foncier dans les quatre gouvernorats. Outre les tribunaux cantonaux à Tataouine, Ben Guerdane, Djerba, Zarzis, Médenine, Gabès, Kébili, Mareth, Douz et el-Hamma.

Cet équipement intervient dans le cadre du programme de transition numérique du dispositif judiciaire et carcéral inscrit dans le plan stratégique du ministère 2023 – 2025.

Ce programme requiert le développement de l’infrastructure numérique, et la consolidation des moyens matériels et logistiques des tribunaux, notamment ceux des régions intérieures. Finalité ultime : instaurer une justice numérique avec zéro papier, la prochaine période.

Gnetnews