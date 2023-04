Tunisie : Poursuite des formations orageuses, un dÃ©but de semaine pluvieux et venteux

Tunisie : Poursuite des formations orageuses, un début de semaine pluvieux et venteux

Enfin des pluies bénéfiques, quoique tardives, irriguent nos contrées, revivifient des terres asséchées, et alimentent nos ressources en eau amoindries, par une sécheresse qui s’est inscrite dans la durée.

Un temps hivernal fait irruption en ce mois d’avril, après un mois de mars ensoleillé et printanier.

Même type de temps continue à prévaloir en ce début de semaine, après un dimanche pluvieux, venteux et froid ; et une nuit ponctuée par des averses, et des rafales de vent.

Le premier bulletin météo de ce matin prévoit la poursuite, ce lundi 03 avril, des formations orageuses, lesquelles seront accompagnées de pluies éparses au Nord, et localement au Centre, elles seront, par moments, intenses à l’extrême Nord, et au Cap-Bon.

Au sud du pays, un temps calme est attendu.

Un vent violent continue à souffler près des côtes, sur les hauteurs et au Sud, où il charrie poussières et sables.

La mer est très agitée à houleuse. Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche.

Les températures sont comprises entre 15° et 19° au Nord et au Centre, dans la limite de 12° sur les hauteurs, elles varieront entre 21 et 25° dans le reste des régions.

