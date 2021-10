Tunisie : Poursuite des précipitations, bulletin d’alerte maintenu, pluviométrie des dernières 24 heures

Une nuit bénéfique que celle de mercredi à jeudi, même si les coups de tonnerre nous ont fait par moments sursauter. Les vannes du ciel se sont, enfin, ouvertes dans le Grand-Tunis et au-delà, irrigant une terre asséchée et aride, dans des précipitations longuement attendues. Et pour cause, le déficit pluviométrique n’a fait que trop durer, provoquant le tarissement des barrages et faisant planer le spectre de la soif.

Heureusement que la tendance est en train de s’inverser ; l’automne est en train de reprendre ses droits en cette mi-octobre.

Les pluies orageuses se poursuivent les premières heures de la journée au Nord, sur les côtes est, et seront localement intenses.

Les autres régions sont, elles, concernées par des nuages passagers.

Les vents souffleront fort, avec une vitesse atteignant les 70 km/heure près des côtes, indique le premier bulletin météo de la journée.

La mer sera agitée à houleuse et les bulletins d’alerte restent de mise, pour la navigation et la pêche.

Le vent du secteur Nord contribuera à la baisse sensible des températures, avec des maximales comprises entre 15 et 20° au Nord et sur les hauteurs, et entre 23 et 28° dans le reste des régions.

Au cours des dernières 24 heures, la pluviométrie était variable d’une région à une autre. A titre indicatif, l’INM a enregistré 23 millimètres à Sejnane (Bizerte), 11 millimètres à Tunis-Carthage (Tunis), 15 millimètres à Béni Khaled, et 32 millimètres à Tekelsa (Nabeul), 12 millimètres à Teboursouk, et 20 millimètres à Nefza (Béjà), 26 millimètres à Tabarka (Jendouba), 9 millimètres à Djerba (Médenine), etc.

Gnetnews