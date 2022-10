Tunisie : Première visite du nouveau Général de l’Africom pour renforcer la sécurité au large du flanc sud de l’OTAN

Le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, s’est entretenu hier, mercredi, avec le Chef du Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), le général Michael Langley, en marge d’une visite qu’il effectue en Tunisie, après avoir pris la tête du commandement américain pour l’Afrique, en remplacement du Général, Stephen J. Townsend.

La rencontre a porté sur les perspectives de coopération tuniso-américaine dans le domaine militaire et les moyens à même de la promouvoir davantage, indique un communiqué du ministère de la Défense.

Une séance de travail s’est tenue dans la foulée de cette rencontre, en présence de hauts cadres militaires des deux côtés.

Les deux parties ont évoqué les résultats réalisés en matière de coopération militaire, notamment dans les domaines de formation, d’entrainement, et d’appui en termes d’équipements, outre les objectifs réalisés, et la recherche des voix et moyens à même de développer cette coopération historique entre les deux pays.

Le ministre de la Défense a salué le niveau atteint par la coopération militaire avec les Etats-Unis, dans différents domaines, exprimant la détermination de la Tunisie de la développer et d’en diversifier les domaines, au service de l’intérêt des deux parties.

Le Général US a salué la profondeur et la solidité des relations entre les deux pays, se félicitant du niveau de la coopération militaire, et exprimant ses dispositions à la raffermir et en diversifier les domaines et perspectives.

Le général Langley effectue sa première visite en Afrique du Nord en tant que commandant, annonce ce jeudi l’Africom sur sa page officielle Facebook.

« Nos partenariats en Afrique du Nord contribuent à soutenir la sécurité régionale et la sécurité maritime dans les eaux au large du flanc sud de l’OTAN », souligne le Général US.

Langley a salué « les solides partenariats avec l’Afrique et dit attendre avec impatience la poursuite de la coopération qui contribuera à renforcer la paix, la sécurité et la prospérité dans la région pendant les années à venir ».

Gnetnews