Tunisie : PrÃ©visions mÃ©tÃ©o de ce mardi 05 juillet 2022

Tunisie : Prévisions météo de ce mardi 05 juillet 2022

Les fortes chaleurs continuent à sévir sur nos contrées, en ce mardi 05 juillet 2022.

L’Institut national de Météorologie (INM) prévoit la poursuite du même type de temps, que celui ayant prévalu les dernières 24 heures.

Les températures seront stationnaires avec des maximales comprises entre 33 et 38° dans les régions côtières, et entre 38 et 43° à l’intérieur du pays, atteignant les 45° au Sud-Ouest, avec l’apparition du siroco.

Le vent est faible à modéré ; sa vitesse ne dépassera pas les 30 Km/ heure.

La mer est peu agitée à agitée au Nord.

Le ciel serait peu à partiellement nuageux l’après-midi dans les régions Ouest.

