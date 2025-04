Tunisie: PrÃ©visions mÃ©tÃ©o pour le mercredi 30 avril 2025

Tunisie: Prévisions météo pour le mercredi 30 avril 2025

L’Institut National de la Météorologie annonce pour ce mercredi 30 avril 2025 un ciel marqué par des nuages passagers sur l’ensemble du pays. Ceux-ci se densifieront progressivement au cours de l’après-midi, notamment dans les régions occidentales du nord et du centre, où des orages locaux et quelques pluies éparses sont attendus.

Le matin, un brouillard local sera observé dans les régions du nord et du centre-est. Ce brouillard, particulièrement dense près des côtes et dans les zones proches des barrages et des forêts, réduira la visibilité horizontale à moins de 800 mètres. Ce phénomène devrait se dissiper progressivement à partir de 9 heures.

Concernant les conditions de vent, on prévoit une brise modérée à relativement forte, soufflant du secteur sud au nord et au centre, et du secteur est au sud. Le vent sera particulièrement fort près des côtes nord, tandis que les autres régions connaîtront des vents faibles à modérés.

La mer sera agitée à très agitée sur les côtes nord et ondulée sur le reste du littoral.

En termes de températures, une légère hausse est attendue. Les maximales oscilleront entre 19 et 23 degrés sur les zones côtières et les hauts plateaux, tandis qu’elles atteindront entre 24 et 28 degrés dans le reste du pays, avec un pic à 30 degrés dans l’extrême sud.

Gnetnews