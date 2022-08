Tunisie : Prévisions météorologiques de ce jeudi 25 août

La météo de ce jeudi 25 août est variable, avec des perturbations attendues dans certaines régions du pays, et des températures stationnaires.

Selon le premier bulletin météo de la journée, les maximales seront comprises entre 30 et 34° au Nord, sur les hauteurs, et dans les régions côtières ; elles varieront entre 35 et 39° dans le reste des régions.

Des pluies éparses, par moments orageuses, sont attendues l’après-midi au Centre et au Sud-est.

Dans le reste des régions, le ciel sera traversé par des nuages passagers.

Le vent est faible à modéré globalement, et pourrait s’intensifier, relativement, au Sud.

La mer est peu agitée à houleuse dans le Golfe de Gabès.

Gnetnews