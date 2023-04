Tunisie : Prévisions météorologiques de ce lundi 17 avril

Les conditions météorologiques sont marquées, ce lundi 17 avril, par une baisse relative de l’activité du vent, dont la vitesse maximale reculera à 50 Km/ heure.

La mer est agitée à houleuse dans le Golfe de Gabès.

Des pluies locales sont possibles à l’extrême Ouest, le ciel dans le reste des régions sera traversé par des nuages passagers, selon le premier bulletin météo de la journée.

Les températures maximales seront comprises entre 15 et 21° au Nord, et sur les hauteurs, et entre 21 et 26° dans le reste des régions.

Gnetnews