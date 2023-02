Tunisie : Prévisions météorologiques de ce mardi 07 février 2023

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mardi 07 février, par des pluies éparses, par moments orageuses, au Nord, et localement au centre. Au Sud du pays, le calme continue à prévaloir.

La violence du vent requiert la vigilance près des côtes et au Sud, où elle charriera poussière et sable.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche, face à une mer très agitée.

Les températures seront, en légère baisse, avec des maximales comprises entre 11 et 15° au Nord et sur les hauteurs, et entre 16 et 20° dans le reste des régions.

Gnetnews