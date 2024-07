Tunisie: Prévisions météorologiques pour le vendredi 5 juillet 2024

L’Institut national de la météorologie prévoit un temps partiellement nuageux le matin, devenant plus nuageux sur l’extrême nord.

Les vents souffleront du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud, avec une intensité de 40 à 60 km/h sur les côtes nord et de 20 à 40 km/h ailleurs.

Les températures resteront stables près des côtes, oscillant entre 27 et 32 degrés, tandis qu’elles augmenteront à l’intérieur du pays, atteignant jusqu’à 40 degrés.

Le vent sera modéré et la mer agitée.

