Tunisie/ Qatar : Lors de son entretien avec Cheïkh Tamim à Doha, Saïed appelle à une liaison maritime entre les deux pays

Le président Kaïs Saïed s’est entretenu dimanche 15 novembre à Doha avec l’émir du Qatar, Cheïkh Tamim Ben Hamed al-Thani, autour des relations bilatérales, et des affaires régionales et internationales d’intérêt commun.

En marge de sa visite d’Etat de trois jours au Qatar qui s’achève ce lundi 16 novembre, le chef de l’Etat a plaidé pour la poursuite de la coopération entre les deux parties dans les domaines économique et commercial, appelant à l’instauration d’une ligne maritime entre les deux pays pour promouvoir leurs échanges bilatéraux.

Les deux dirigeants qui ont eu un tête-à-tête et une séance de travail en présence de leur délégation respective, ont mis l’accent sur la profondeur des relations entre les deux pays, et le souci conjoint de les consolider davantage au service des intérêts communs, rapporte un communiqué de la présidence.

Saïed a appelé à accélérer la mise en place de la plateforme de production à Sidi Bouzid, à enrichir le cadre juridique régissant les relations bilatérales, et à activer le rôle du secteur privé en matière d’instauration de la complémentarité des services mixtes.

Il a, par ailleurs, appelé, le conseil d’affaires tuniso-qatari à se tenir dans les délais les plus proches.

Les pourparlers ont porté, de surcroît, sur les principales affaires régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation en Libye ; l’émir qatari a salué, à ce sujet, la réussite du dialogue politique de Tunis en vue d’une sortie de crise chez notre voisin du Sud.

Les deux parties ont, également, convenu de poursuivre la concertation et la coordination des positions en vue de servir les causes justes et de consolider la sécurité et la stabilité dans le monde.

Le chef de l’Etat a, dans la foulée, rencontré dimanche des Tunisiens résidant au Qatar, où il a été question de leurs préoccupations et des questions politiques, économiques et sociales.

Le Qatar veut s’inspirer de la Tunisie pour élire son Conseil de la Choura



Kaïs Saïed s’est entretenu, par la suite, avec le chef du gouvernement et le ministre de l’Intérieur qatari, cheikh Khaled Ben Khalifa Ben Abdelaziz al-Thani.

La rencontre a porté sur les nouvelles opportunités d’investissement entre la Tunisie et le Qatar, tout en affirmant la nécessité de suivre les conventions déjà examinées, en en concevant de nouvelles, de manière à ce qu’elles soient signées, lors de la haute commission mixte tuniso-qatarie prévue le premier trimestre de 2021 à Doha.

S’agissant de la question libyenne, il a été question de l’importance de la sécurité en Libye, dans la stabilité de la région.

Ils ont, également, évoqué les prochaines élections du Conseil de la Choura au Qatar, et le souhait de ce dernier de s’inspirer de l’expérience tunisienne.

La Tunisie est disposée à échanger son expérience avec le Qatar pour faire réussir ce processus, a affirmé le locataire de Carthage.

Gnetnews