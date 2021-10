Tunisie : Quelles données sont-elles mentionnées sur le passeport vaccinal et quid de sa reconnaissance à l’international ?

La chargée de la direction générale des technologies de l’information au ministère des Technologies de la Communication, Sana Haouari, a déclaré ce vendredi 29 octobre, que « le passeport vaccinal ne pouvait être retiré que par les personnes ayant un schéma de vaccination complet, et ne représentait, nullement, une violation des données personnelles ».

Dans une déclaration médiatique, en marge d’une journée d’information, sur le démarrage du service du Pass sanitaire sur la plateforme Evax, elle a souligné que « le passeport est un document officiel, qui comprend le prénom, le nom et la date de naissance, uniquement ».

Le Pass vaccinal ne contient pas le type de vaccin et la date de l’injection, qui seront mentionnés dans le certificat de vaccination, a-t-elle précisé.

La responsable a ajouté que « l’application qui sera utilisée par l’agent chargé du contrôle, permettra de vérifier l’authenticité du Qr Code et ne peut enregistrer une quelconque information figurant sur le téléphone ».

Elle a annoncé la parution prochaine d’un arrêté conjoint du ministre de la Santé et celui des Technologies de la Communication, lequel va prévoir « des sanctions contre toute violation des données personnelles ».

Le passeport vaccinal tunisien n’est pas reconnu, à l’heure qu’il est, à l’international, a-t-elle dit, signalant que des négociations sont en cours, par l’entremise du ministère des Affaires étrangères, avec l’Union européenne, en vue d’une reconnaissance mutuelle dudit passeport.

Un Qr code européen sera mis à côté de celui tunisien, pour faciliter la circulation des Tunisiens dans les pays européens.

L’obtention du Pass vaccinal, se fait via la plateforme Evax, à travers l’espace Citoyen. La personne en question devra mentionner son numéro d’inscription, suite à quoi il recevra un SMS, lui permettant de retirer son passeport vaccinal.

Celui-ci est conçu selon une technologie cryptée et est non-reproductible et non-falsifiable, et pourrait être déchiffré par les agents chargés de l’opération de contrôle, a indiqué en substance, le directeur général du centre d’informatique du ministère de la Santé, Lotfi Alani.

Selon Dr Riadh Daghfous, directeur du centre de pharmacovigilance, il est possible d’obtenir le passeport vaccinal, une semaine après l’administration de la 2ème dose, et 28 jours après l’inoculation du vaccin Janssen (une seule dose).

Les enfants de moins de 18 ans, peuvent avoir le passeport vaccinal, mais ne sont tenus de le présenter, qu’en cas de voyage.

