Tunisie : Rached Ghannouchi testé positif au Coronavirus

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, et président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, a été testé positif au Coronavirus.

Sa contamination a été confirmée suite à la parution des résultats d’un test rapide, effectué hier soir, mardi 13 juillet 2021, indique un communiqué paru sur sa page officielle Facebook.

Le président de l’Assemblée continuera à assurer son travail à distance, conformément aux mesures exceptionnelles, en prenant les précautions préventives nécessaires, et en respectant le protocole sanitaire, ajoute la même source.

Rached Ghannouchi avait présidé, hier après-midi, la réunion du bureau de l’Assemblée consacré à l’examen d’un conflit de compétences entre commissions parlementaires, s’agissant de la loi sur l’état d’urgence sanitaire.

Soumis initialement à la commission des droits, des libertés et des relations extérieures, ce texte présenté par le gouvernement et dont il a demandé une accélération d’examen, a fini par atterrir à la commission de la Santé et des Affaires sociales, suite à une demande de son président. Ce dernier considère le projet de loi organique 2021 – 45 portant sur l’organisation de l’état d’urgence sanitaire, comme relevant de la compétence ce cette commission parlementaire, étant lié à la situation épidémique, à la propagation du Covid-19 et à ses répercussions sanitaires. Le bureau de l’ARP a accédé à sa demande.

Gnetnews