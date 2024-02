Tunisie : Le département de la fonction publique de l’UGTT pointe « l’obstination du gouvernement à fermer la porte des négociations »

Le groupement de la fonction publique de l’UGTT annonce, ce vendredi 09 février, un rassemblement des agents de la fonction publique et du secteur public le 02 Mars 2024 et s’engage à le faire réussir.

A l’issue de la réunion de l’ensemble de ses membres tenue au siège de l’Union syndicale du Maghreb arabe, le groupement syndical dénonce, ce vendredi 09 février, « l’obstination du gouvernement à fermer la porte des négociations, à porter atteinte au dialogue social, et à ne pas appliquer les engagements prévus dans les conventions signées, dont les conventions du 06 février 2021, et du 15 septembre 2022, ce qui a créé un état de tension sociale ».

Le département syndical condamne dans un communiqué relayé par Echaâbnews, »les campagnes de dénigrement, auxquelles font face les syndicalistes dans une tentative de les troubler, de les empêcher de jouer leur rôle national, et de les réduire au silence envers les politiques de paupérisation et d’endettement, menées sous des slogans populistes ».

Il relève « la baisse des salaires des travailleurs, et des pensions des retraités, et la dégradation de leur pouvoir d’achat, face à la pénurie des produits de base, la spéculation, la flambée des prix, la dégradation des prestations sociales et du service public ».

Gnetnews