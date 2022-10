Tunisie : Rejet du processus de rÃ¨glement judiciaire de Dar Assabah et Shems FM

Tunisie : Rejet du processus de règlement judiciaire de Dar Assabah et Shems FM

Le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) annonce ce mercredi 05 octobre un mouvement contestataire, le 13 octobre courant devant le palais du gouvernement de la Kasbah, « en signe de refus du processus de règlement judiciaire ».

Le SNJT avait organisé, aujourd’hui même, une conférence de presse, en partenariat avec la fédération générale de l’information relevant de l’UGTT, sur « les graves évolutions dans les secteur de l’information, notamment ce qui se passe dans les entreprises médiatiques confisquées et la société, SNIPE, La Presse », souligne-t-il dans un communiqué.

« Le processus de règlement judiciaire suivi par le gouvernement en lien avec les deux entreprises, Shems FM et Dar Assabah, est inacceptable, et la situation empire si l’on passe à ce processus, sans programme de sauvetage et sans implication des partenaires sociaux, notamment face à l’existence d’une orientation politique claire pour s’en prendre aux médias et à toutes les entreprises médiatiques libres, ce qui est de nature à attenter à la stabilité sociale du corps médiatique en Tunisie », déplore le SNJT, dans un communiqué.

Les deux syndicats ont, par ailleurs, dénoncé « la non-obtention par les employés de la Société SNIPE, La Presse, et Cactus Prod, de leurs droits sociaux ».

Les parties syndicales affirment, en définitive, leur souhait « de parvenir à des solutions à cette crise structurelle et chronique, à travers un dialogue efficace avec le pouvoir exécutif et ses institutions ».

Gnetnews