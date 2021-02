Tunisie/ Remaniement ministériel : La correspondance envoyée par Mechichi à Saïed révélée

La correspondance envoyée par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, au président de la république, Kaïs Saïed, au sujet de la prestation de serment, a été relayée sur les réseaux sociaux.

Ledit courrier, est le deuxième du genre sur le sujet, et porte sur « une demande d’accélérer la fixation d’une date pour la prestation de serment des nouveaux membres du gouvernement ». Il fait référence à une première correspondance envoyée le 29 janvier 2021, portant sur « une demande de fixation d’une date pour la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres du gouvernement, concernés par le remaniement ministériel, suite au vote de confiance de l’Assemblée, lors de la plénière du 26 janvier 2021 ».

« Etant donné le caractère critique de la situation économique que traverse le pays face à l’épidémie du Coronavirus, et pour garantir la continuité des institutions de l’Etat », Méchichi prie Saïed « de bien vouloir arrêter une date pour permettre aux ministres de prêter serment dans les délais les plus proches, afin qu’ils puissent entrer en fonction et s’acquitter de leurs responsabilités ».

Cette correspondance reste jusque-là sans réponse, et le blocage persiste.

Le tribunal administratif a été saisi pour statuer sur ce différend entre les deux têtes de l’exécutif, son avis est consultatif et non contraignant.

Gnetnews