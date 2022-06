Tunisie : Remous au sein du mouvement Echaâb, des dissidents contestent les résultats des élections

Des élections du conseil national du mouvement Echaâb ont eu lieu, avec Abderrazek Aouidate, en tant que président, Khaled Krichi, comme vice-président, Sélima Ouslati, rapporteuse, et Boudali Assili, rapporteur, face à la protestation d’un groupe rejetant les résultats du dernier congrès du mouvement, ainsi que le nouveau bureau.

Les élections ont eu lieu dimanche dernier, pendant la première session des travaux du conseil national du mouvement du peuple, issu de son deuxième congrès de Mars dernier.

Réagissant à cette démarche, des militants du mouvement réunis dans ce qu’ils ont appelé « »mouvement du peuple, la ligne rectificative », ont dénoncé, dans un communiqué, ce qu’ils qualifient, « la poursuite de la mascarade de manipulation du parti, sur les plans organisationnel et politique, avec une campagne de pression menée par le bureau politique illégal, pour faire monter des députés, d’une manière illégale, et son obstination à tenir la première session du conseil national illégalé.

Hafedh Zouari, un des membres des dissidents et ancien membre du bureau politique du mouvement du peuple, a indiqué qu’environ 150 militants du mouvement, qui sont, en majorité, des dirigeants centraux, régionaux et locaux, et membres du parlement, se sont retirés de toutes les structures du mouvement, tout en gardant leur statut de membre.

Dans une déclaration à la TAP, il a indiqué que le retrait de ce groupe intervient en signe de protestation contre la poursuite des irrégularités juridiques et organisationnelles depuis le congrès de Mars, après le recours contre ses résultats par plus de 107 militants sans interaction du président du congrès.

Il a fait état des réserves émises par les dissidents sur « les déclarations médiatiques contradictoires envers les nouveautés de la situation générale dans le pays, et les positions divergentes entre le Secrétaire Général, Zouhaïr Maghzaoui qui versent dans la ligne politique du mouvement, et certains dirigeants qui sont totalement contre cette ligne ».

