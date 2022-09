Tunisie : SaÃ¯ed appelle Ã  lutter contre la spÃ©culation, encore rÃ©pandue dans toutes les rÃ©gions

Tunisie : Saïed appelle à lutter contre la spéculation, encore répandue dans toutes les régions

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu hier, jeudi 08 septembre 2022, à Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

La rencontre a porté sur « la situation générale dans le pays, et la nécessité de faire face à la hausse des prix et à la spéculation qui est encore répandue dans toutes les régions de la république », indique la présidence dans un communiqué.

Saïed a appelé à « la nécessité que les administrations concernées accomplissent, pleinement, leur devoir dans ce domaine ».

La rencontre a, par ailleurs, porté sur « les préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire, en assurant les meilleures conditions aux élèves et étudiants pour l’acquisition des savoirs, en attendant une réforme nationale globale du dispositif éducatif et de l’enseignement. »