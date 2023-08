Tunisie : Saïed dénonce la pénurie des produits de base et la hausse démesurée des prix

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est réuni hier après-midi à Carthage avec Kamel Feki, et Kalthoum Ben Rejeb, respectivement, ministre de l’Intérieur, et ministre du Commerce et du développement des exportations.

La rencontre a porté sur la hausse démesurée des prix, et la pénurie de produits de base dans nombre de régions de la république, rapporte un communiqué de la présidence.

Le chef de l’Etat a souligné « la nécessité que les contrôleurs du ministère du Commerce soient appuyés, dans leurs efforts, par les forces sécuritaires ».

Il a appelé « à juger celui qui oeuvre à attiser la situation sociale, par tous les moyens, notamment, en malmenant les Tunisiens dans leur subsistance, leur quotidien, et leurs droits les plus élémentaire, comme le droit à l’eau ».

« Tout responsable au sein de l’Etat, quel qu’en soit le niveau de responsabilité, devra avoir le sentiment qu’il est au service de l’Etat et du peuple, et devra faire montre d’exemplarité en termes d’abnégation et de don de soi », a-t-il indiqué.

Saïed a considéré « celui qui tend vers les avantages, ou sert les lobbies, comme n’ayant pas de place au sein de l’Etat ». « Ces lobbies et leurs agents ne seront pas à l’abri de l’application de la loi, et ne seront immunisés ni par leur argent, ni protégés par leurs agents, la loi s’applique à tous sur un pied d’égalité ».

