Tunisie : Saïed dénonce la tentative d’introduire sur le territoire national plus d’un million de cachets de stupéfiants

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu ce jeudi 24 novembre à Carthage, le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, et le Directeur Général de la Sûreté nationale, Mourad Saïdane.

La rencontre a porté sur le drame du naufrage de Zarzis ; le chef de l’Etat a appelé à « la nécessité d’accélérer les investigations, et de renforcer les équipes qui se sont rendues au gouvernorat de Médenine, afin que les familles des victimes et le peuple tunisien sachent la vérité, dans son intégralité. », rapporte ce soir un communiqué de la présidence.

« Il n’y a pas lieu à l’impunité pour toute personne, quelle qu’en soit l’appartenance, où l’administration où elle travaille », a-t-il souligné.

Concernant la lutte contre la spéculation et la hausse des prix, le chef de l’Etat a déploré que « les petits commerçants soient souvent poursuivis, et non les grands spéculateurs, qui n’ont d’autres soucis que de s’en prendre aux citoyens dans leur subsistance, outre leur recours au stockage illicite des produits ».

La réunion a, par ailleurs, porté sur la lutte contre la commercialisation et la consommation des drogues qui s’exacerbe jour après jour, ce qui confirme « l’existence de réseaux organisés à l’intérieur du pays, en rapport avec des réseaux à l’étranger, en témoigne la tentative d’introduire en Tunisie plus d’un million de cachets (stupéfiants), la dernière période ».

Ce faisant, le président de la république a rendu hommage aux forces sécuritaires, pour le rôle qu’elles ont joué pendant le sommet de la Francophonie, tenu le week-end dernier à l’Île de Djerba, « malgré les tentatives désespérées et manifestes de certaines parties connues qui n’ont d’autre souci que le pouvoir, l’argent et la destruction de l’Etat et de la société », selon la même source.

