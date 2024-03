Tunisie : Saïed prône le boycott de certaines marchandises, et lance un mot d’ordre aux municipalités

Le président de la république, Kaïs Saïed, a réitéré « la nécessité de lutter contre la spéculation et la hausse des prix et à durcir le contrôle de ce qui est appelé les circuits de distribution ».

Recevant hier, le ministre de l’Intérieur, ainsi que Directeur Général de la Sûreté nationale, et le Directeur Général, commandant de la garde nationale, le chef de l’Etat a appelé à boycotter les marchandises dont les spéculateurs ont pris l’habitude d’augmenter les prix tout au long de l’année, notamment au cours de ce mois saint, rapporte la présidence dans un communiqué.

Le président de la république a appelé les responsables municipaux à assumer leur devoir, et à rendre les prestations aux citoyens dans les plus brefs délais, évoquant ce qui s’est produit avec une citoyenne qui a mis une semaine à faire le va-et-vient d’une municipalité pour retirer un extrait de naissance. « A chaque fois qu’elle se dirige à cet arrondissement municipal, on lui signifie que le système informatique est en panne. Ceux-ci n’ont pas de place au sein de l’administration », s’est-il élevé.

Saïed a, par ailleurs, appelé les services municipaux au ramassage des ordures en permanence. Il est anormal qu’elles ne soient pas ramassées, et qu’elles s’amoncellent pendant quatre jours, alors que les engins existent et on bloque leur sortie des entrepôts afin que les agents municipaux accomplissent leurs travaux.

De telles pratiques devraient cesser, leur fréquence dans nombre de régions de la république n’est pas innocente, il y a ceux qui œuvrent à malmener les citoyens dans leur quotidien pour des raisons claires qui ne sont plus un secret pour le peuple tunisien, a-t-il souligné.

Kaïs Saïed a, par ailleurs, dénoncé le laxisme au niveau régional.

Gnetnews