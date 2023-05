Tunisie : Lors de son entretien avec les ministres des Affaires Ã©trangÃ¨res belge et portugais, SaÃ¯ed oppose un Niet aux injonctions

Tunisie : Lors de son entretien avec les ministres des Affaires étrangères belge et portugais, Saïed oppose un Niet aux injonctions

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu hier, mercredi 10 Mai à Carthage, avec la ministre des Affaires étrangères belge, Hadja Lahbib, et son homologue portugais, Joao Gomes CARVINHO, en mission d’évaluation en Tunisie.

La rencontre était une occasion, au cours de laquelle, « le président de la république a réitéré l’attachement de la Tunisie aux liens d’amitié historiques et privilégiés avec l’Union européenne, et sa détermination constante à consolider les relations de coopération et de partenariat dans tous les domaines dans un cadre bilatéral et multilatéral ».

Il a été, aussi, question « d’œuvrer ensemble pour élaborer de nouveaux mécanismes, consolidant les opportunités d’entente réciproque, et élaborant des solutions efficaces aux différentes questions posées, dans le cadre du respect mutuel et de l’intérêt conjoint ».

Le chef de l’Etat a affirmé que « l’on ne pouvait renoncer au rôle social de l’Etat, ni accepter de quelconques injonctions », appelant à respecter la volonté du peuple et de l’Etat tunisien.

Les discussions ont abordé d’autres sujets, y compris la coopération financière, et l’investissement dans le cadre des défis économiques et sociaux auxquels se heurte la Tunisie, outre les dossiers migratoire, d’échange scientifique et culturel et la lutte contre le terrorisme, rapporte la présidence dans un communiqué.

Les deux chefs de diplomatie européens ont été chargés par le haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, d’effectuer une mission en Tunisie, et de prendre de près connaissance des réalités qui y prévalent, face aux difficultés économiques et financières auxquelles, elle fait face.

Gnetnews