Tunisie : SaÃ¯ed rÃ©itÃ¨re son engagement Ã  combattre la corruption, et appelle Ã  en finir avec le dossier des biens confisquÃ©s

Tunisie : Saïed réitère son engagement à combattre la corruption, et appelle à en finir avec le dossier des biens confisqués

Le président de la république, Kaïs Saïed, a réitéré sa ferme détermination à combattre la corruption, et à demander des comptes aux corrompus, ayant sévi au détriment de l’Etat et de la société, et ce dans le cadre de l’application de la loi.

Recevant hier, mercredi 26 avril 2023 à Carthage, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, autour de l’action du gouvernement au cours des tous derniers jours, le chef de l’Etat a insisté sur « le rôle de l’administration et sur le devoir de réserve qui incombe à celui ayant assumé une responsabilité au sein de l’Etat ». « La responsabilité requiert le déni de soi, et la foi profonde dans l’intérêt national », a-t-il souligné, cité par un communiqué de la présidence.

Les discussions ont également, porté, « sur les biens confisqués et la nécessité d’en finir rapidement avec cette situation, qui n’a fait que trop durer ».

Saïed a accusé ceux qui veulent mettre de nouveau la main sur les biens du peuple, et cherchent par des moyens détournés à les négliger, afin qu’ils soient cédés à des prix modiques, d’avoir œuvré à faire trainer ce dossier.

La situation économique et sociale et les équilibres financiers de l’Etat ont été, également, abordés. L’Etat ne renoncera pas à son rôle social, et tous nous devrons œuvrer à réaliser les revendications légitimes du peuple tunisien, dans la justice et l’équité, a-t-il affirmé en substance.

Gnetnews