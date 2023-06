Tunisie : Kaïs Saïed se rend ce mercredi à Paris pour participer au sommet autour d' »un nouveau pacte financier mondial »

Le président de la république, Kaïs Saïed, se rendra ce mercredi 21 juin à Paris, à l’invitation de son homologue français, Emmanuel Macron, pour participer au Sommet de Paris, pour un nouveau pacte financier mondial.

Ce sommet qui réunit une centaine de chefs d’Etat et de gouvernement, les 22 et 23 juin 2023, ainsi que des organisations internationales, et des opérateurs privés dans la capitale française, vise à réfléchir sur la manière d’inciter les pays qui croulent sous le poids de la dette, à investir dans le climat, et à mener leur transition écologique.

