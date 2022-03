Tunisie : Saisie de 8,1 tonnes de bananes et de pommes de terre

Dans le cadre de la lutte contre la spéculation et le contrôle des circuits de distribution, les unités de la direction des enquêtes économiques et financières de la police judiciaire, ont découvert un entrepôt anarchique à Mornag (Ben Arous), utilisé pour le stockage des bananes pour fin de spéculation, indique le ministère de l’Intérieur.

Cette opération menée conjointement avec les unités du ministère du Commerce et du développement des exportations a donné lieu à la saisie de 5680 kilogrammes de bananes.

Les mêmes unités ont, par ailleurs, arrêté un camion chargé de 2500 kg de pommes de terre, achetés en dehors des circuits de distribution.

Le parquet a ordonné la saisie des quantités en question et l’établissement de PV, pour « non mention de l’enseigne commerciale, non-présentation de l’inventaire des produits stockés, non-possession de factures, et spéculation ».

Gnetnews