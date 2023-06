Tunisie/ Allemagne : Energies renouvelables, hydrogène vert, tourisme alternatif…des axes de coopération future !

La coopération économique entre la Tunisie et l’Allemagne, notamment en matière financière et technique, et la consolidation des investissements allemands en Tunisie, ont été au centre, mercredi 31 Mai, d’une rencontre entre le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Peter Prugel.

Les deux parties ont affirmé leur détermination conjointe « à relancer le partenariat et l’investissement dans les secteurs prometteurs, notamment, celui des énergies renouvelables, et de l’hydrogène vert, étant un secteur stratégique pour la Tunisie dans ses programmes de développement à la prochaine étape », rapporte ce jeudi 01er Juin, le ministère de l’Economie et de la Planification dans un communiqué.

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur d’autres secteurs, comme « le tourisme alternatif, le tourisme saharien, le tourisme hospitalier, ainsi que le recyclage des eaux usées en vue de leur exploitation, notamment, dans le secteur des aliments pour bétail, et du développement des pâturages. »

Les programmes de réformes décidées par le gouvernement, en vue de relancer la croissance, redresser les équilibres financiers, et améliorer le climat des affaires et d’investissement ont été également abordés.

Samir Saïed a souligné « la nécessaire corrélation entre les dimensions économique et sociale en matière de réformes, ce qui est à même de préserver le pouvoir d’achat des catégories vulnérables et moyennes, en consécration de la justice et de la stabilité sociales ».

