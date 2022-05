Tunisie : Samir Saïed exclut tout hypothèse de défaut de paiement, et prévoit un accord imminent avec le FMI

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a exclu l’hypothèse d’un défaut de paiement de la Tunisie affirmant que la dette n’est pas en négociation.

Dans un entretien avec France 24, le ministre a exclu tout retard dans les négociations avec le fonds monétaire international (FMI).

Les négociations avec le FMI en vue d’un nouveau programme de financement sont « en bonne voie et devraient aboutir d’ici quelques semaines », a-t-il indiqué.

Sur la question de savoir si le gouvernement était en mesure de parvenir à un accord avec l’institution financière sans l’approbation de l’UGTT, le ministre a rétorqué : « l’UGTT est notre partenaire, et a des réserves. Nous respectons sa position, comme le gouvernement en a sa propre position, mais le désaccord ne concerne pas la substance, il est sur les mécanismes et les moyens existants, notamment face à un endettement élevé et l’incapacité financière à répondre à toutes les revendications ».

Le ministre nie que le FMI exige la levée de la subvention et le gel des salaires, expliquant que « l’objectif est d’accorder les subventions aux plus démunis et de limiter la hausse des salaires ».

« Il n’y a pas lieu de mettre fin à la subvention en Tunisie. Au contraire, nous allons développer la subvention et la diriger vers ceux qui la méritent, et dans un second temps, nous allons procéder à l’augmentation progressive des prix », a-t-il indiqué.

Au sujet de la décision de la banque centrale de relever son taux d’intérêt directeur de 75 points, le ramenant à 7 %, il a rétorqué que « la banque centrale travaille en toute indépendance ». « En tant que ministre, et par respect des institutions, je ne pourrai m’immiscer dans pareilles décisions. Mais, ce qui est sûr est que la Tunisie traverse une conjoncture difficile, et il faut maîtriser l’inflation, et maîtriser la monnaie, afin d’en prévenir l’effondrement », a-t-il souligné, appelant à trouver une voie pour la croissance économique.

Le ministre de l’Economie et de la Planification effectue, actuellement, une visite en Allemagne. Il s’était réuni le 18 Mai à Munich avec des responsables d’entreprises industrielles allemandes, opérant dans différents secteurs, et ce lors d’une mission de promotion, dans le cadre du TIF, Tunisia Investment forum (le forum tunisien d’investissement).

Le ministre avait eu, auparavant, une séance de travail avec le ministre des relations européennes et internationales de l’Etat de Bavière, où il était question de « la consolidation de la coopération économique et de l’échange entre les deux parties, notamment dans les domaines de l’investissement et du partenariat ».

Gnetnews