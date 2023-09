Tunisie : Samir Saïed reçoit les hauts responsables du Constructeur aéronautique européen Airbus

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, a reçu, hier jeudi 28 septembre 2023 au siège de son département, Guillaume Faury, Cedric Gautier et Ouassim Berraies, respectivement, CEO du Groupe Airbus, CEO de Airbus Atlantic et responsable industriel au sein de Airbus Atlantic.

La rencontre a permis de passer en revue l’évolution positive des activités de la société Airbus Atlantic Tunisie, basée à la zone industrielle de Mguira et les perspectives de leur développement.

Airbus Atlantic est une entreprise du secteur aéronautique, et est un pilier essentiel d’Airbus.