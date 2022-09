Tunisie : Sidi Bouzid Ã  la traÃ®ne, plusieurs projets de dÃ©veloppement en rade !

Tunisie : Sidi Bouzid à la traîne, plusieurs projets de développement en rade !

Les problèmes de développement dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, la difficulté de la situation dans différents secteurs, et les solutions qu’elles requièrent, outre les propositions de programmes et projets régionaux et sectoriels envisagés dans le plan de développement 2023 – 2025, ont été au centre de la séance de travail tenue en fin de semaine dans la région, sous la présidence du ministre de l’Econome et de la Planification, Samir Saïed.

Les intervenants ont mis l’accent sur « le caractère déplorable de la situation du développement à Sidi Bouzid, face à de nombreuses difficultés et carences, touchant différents secteurs en lien avec les services sociaux, comme les secteurs de la santé, de l’enseignement, de l’agriculture, de l’eau, de l’environnement, de la culture, outre le tourisme, l’infrastructure et le transport ».

La réunion à laquelle ont pris part le gouverneur de la région, les membres du conseil régional, des représentants des organisations nationales, à l’instar de l’UGTT, de l’UTICA, de l’UTAP, de la LTDH et autres, a évoqué le projet du marché de gros des fruits, légumes et des produits de l’élevage à Oum el-Adham, et l’usine de phosphate à Meknassi, et la nécessité d’en accélérer la réalisation, rapporte en substance un communiqué du ministère de l’Economie et de la Planification.

La régularisation des questions foncières en lien avec les terres domaniales, la revalorisation du complexe Touila pour l’Agriculture, ainsi que des fermes domaniales…sont autant d’actions en mesure de relancer l’investissement, et de créer de nouvelles opportunités d’emploi, a-t-on souligné.

Les participants ont, par ailleurs, appelé à simplifier la loi des marchés publics, qui représente une entrave en matière de réalisation des projets, tout en fournissant l’appui aux promoteurs et investisseurs.

L’environnement était également au centre des discussions, s’agissant, notamment, de la faiblesse des prestations de l’assainissement, de la protection de l’environnement…les participants ont appelé à intensifier les efforts à travers la mise en place de stations de traitement des eaux usées, des centres de collecte et de recyclage des déchets, outre le réaménagement des zones industrielles dans la région à l’instar de la zone de Belssouda, ce qui aide à encourager l’investissement de la part du secteur privé…

L’enseignement se heurte à de grandes difficultés dans la région, en matière de détérioration des services, de l’encombrement, du manque du cadre éducatif notamment dans les régions rurales, ce qui est à l’origine de la détérioration des résultats, et de l’abandon scolaire précoce.

Il a été convenu d’approfondir la concertation autour de ces sujets au niveau régional, et sectoriel, et de classer les projets proposés selon les priorités et le rendement économique, social et environnemental à court et à moyen terme.

