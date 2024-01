Tunisie : Signature d’une convention entre la direction des bÃ¢timents civils et la CNSS pour amÃ©liorer les services en ligne

Tunisie : Signature d’une convention entre la direction des bâtiments civils et la CNSS pour améliorer les services en ligne

Une convention cadre a été signée, ce mercredi 31 janvier, entre la direction générale des bâtiments civils, relevant du ministère de l’Equipement et de l’Habitat, la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), et le centre national de l’Informatique (CNI).

Cette convention s’inscrit dans le cadre de la digitalisation des services administratifs, la simplification des procédures, et l’activation de l’échange électronique instantané des données et informations entre structures et institutions de l’Etat.

Elle vise l’échange de données électroniques instantané des informations et données entre les systèmes d’information de la CNSS, et ceux de la direction générale des bâtiments civils.

La convention a, aussi, pour objectif d’instaurer une coopération dans le domaine d’amélioration des services rendus au citoyen et à l’entreprise, assurés par les deux parties en vue de réduire le délais de prestation de services et les documents papier.

