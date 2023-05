Tunisie : Signature d’une convention pour la création d’un pôle universitaire commun Gabès/ Gafsa

Une convention cadre a été signée entre l’université de Gafsa et l’université de Gabès, autour de la création d’un pôle universitaire commun, en marge de la visite du travail effectuée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, le mardi 23 Mai, dans la région.

Ce pôle fait office « d’un réseau académique, scientifique et de recherche, et est un cadre de travail conjoint entre les différentes composantes universitaires dans les domaines de la formation et la recherche ».

Dans le cadre de la visite de travail dans le gouvernorat de Gabès, le ministre a pris connaissance de l’état d’avancement des différents projets programmés, au niveau de l’université, des institutions universitaires et des établissements d’œuvres universitaires.

Boukthir a présidé la cérémonie de commémoration du 20ème anniversaire, de l’avènement de l’université de Gabès, un hommage était rendu aux anciens présidents qui étaient à sa tête depuis 2003, date de sa création.

Le ministre de l’enseignement supérieur a, par ailleurs, inauguré le restaurant de la cité universitaire de Gafsa, et s’est enquis des nouveaux équipements en son sein, dont le foyer universitaire aménagé pour abriter 250 étudiants, moyennant un coût de 5 millions de dinars, lequel entrera en exploitation la prochaine année universitaire.

Gnetnews