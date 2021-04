Tunisie : Six députés d’Ennahdha contaminés par le Coronavirus, l’Assemblée votera des mesures exceptionnelles pour la poursuite de ses travaux

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a voté ce mercredi 14 avril, l’introduction d’un point supplémentaire à l’ordre du jour de la plénière, lié au vote de la mise en place de mesures exceptionnelles organisant ses travaux, face à l’évolution de la situation épidémiologique. Cette proposition a été votée à 74 voix favorables, 06 oppositions et 01 abstention.

Ce faisant, le président du bloc d’Ennahdha, Imed Khemiri, a indiqué lors de la plénière que 6 députés d’Ennahdha, sont infectés par le Coronavirus.

Il a évoqué des contaminations dans d’autres blocs, mettant en garde contre la propagation du virus dans le pays et à l’ARP.

L’Assemblée tient ce mercredi une plénière consacrée à l’examen et au vote de nombre de projets de loi, notamment « celui portant approbation du mémorandum d’entente et d’un accord de crédit datant du 19 novembre 2020, et du 24 novembre 2020 entre la Tunisie et l’Union européenne, inhérent à un crédit accordé au gouvernement tunisien, dans le cadre du mécanisme de soutien financier intégral » ; « un projet de loi portant approbation de l’accord de financement conclu le 10 février 2020 entre la Tunisie et le fonds international de développement agricole (FIDA), en vue de contribuer au financement du projet d’intégration économique, sociale et solidaire à Kairouan… »

L’Assemblée examinera, de nouveau, le projet de loi portant amendement de la loi organique n’o 50 du 03 décembre 2015, relative à la Cour constitutionnelle, après avoir été renvoyé par le président de la république au parlement, pour une seconde lecture, conformément à l’article 81 de la constitution.

