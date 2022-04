Tunisie : Soumoud appelle Ã  dÃ©voiler la composition de la commission chargÃ©e de concevoir les alternatives politiques

Tunisie : Soumoud appelle à dévoiler la composition de la commission chargée de concevoir les alternatives politiques

Le Collectif Soumoud appelle ce lundi 11 avril à accélérer l’annonce de la composition de commission, qui aura à mettre en place les alternatives politiques, et à œuvrer à ce qu’elle entame ses missions dans les délais les plus proches.

Dans un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews, le collectif appelle à lancer le dialogue annoncé par le président de la république, avec les organisations et les forces démocratiques, pour éviter plus de retard et garantir le respect des rendez-vous annoncés.

Le collectif appelle à l’adoption d’un mode de scrutin binominal (homme/ femme) à deux tours, déjà proposé depuis 2018 pour l’élection de l’Assemblée législative, qui est de nature à assurer la parité réelle au sein de l’Assemblée, et à créer une dynamique unifiant les forces ayant la même offre politique. Chose qui est de nature à rationaliser le paysage et à en garantir la stabilité, et encourage l’électeur à participer davantage au scrutin, et à s’intéresser à la chose publique.

Soumoud appelle à la nécessité de permettre au citoyen d’élire ses représentants à l’Assemblée législative, d’une manière directe, à élargir les circonscriptions électorales, en réduisant le nombre des députés, et à opter pour le mode binominal, au lieu de celui uninominal.

Gnetnews