Tunisie : Soumoud appelle Saïed à renoncer à sa démarche unilatérale, et prône l’amendement de la nouvelle constitution

L’alliance Soumoud appelle, ce mercredi 03 août, le président de la république « à revenir sur la démarche unilatérale qu’il a adoptée, jusque-là, et à renouer avec une approche plus participative avec toutes les forces de la société civile et politique, n’ayant pas pris part aux dispositifs de corruption, et de terrorisme pendant la décennie écoulée ».

L’alliance plaide pour « le lancement d’un dialogue national en vue de se mettre d’accord sur les amendements nécessaires à apporter au texte de la constitution du 30 juin pour rétablir l’équilibre entre le pouvoir exécutif et les autres pouvoirs, et en vue d’élaborer une loi électorale, d’une manière participative, garantissant le pluralisme et l’alternance pacifique au pouvoir. »

La coalition demande à l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) « à parer aux irrégularités ayant entaché la campagne du référendum, et à œuvrer à imposer l’égalité des chances pendant les prochaines élections législatives et présidentielle ».

Elle l’appelle « à respecter les délais convenus dans les expériences comparées, aussitôt le mode de scrutin révisé, et les circonscriptions électorales de nouveau réparties ».

L’alliance Soumoud appelle les forces progressistes « à former un front national social-démocrate en vue d’un rééquilibrage de la scène politique, en prévision des prochaines législatives ».

Gnetnews